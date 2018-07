Moedas entrega oito bolsas de Doutoramento

A José de Mello Saúde atribui, pelo quarto ano consecutivo, cinco Bolsas de Doutoramento em Medicina, no valor de 100 mil euros, um investimento em formação médica sem paralelo em Portugal que este ano se estende à Enfermagem, com a atribuição de mais três bolsas nesta área, no valor de 15 mil euros.

A cerimónia de entrega das Bolsas de Doutoramento da José de Mello Saúde 2018 terá lugar na terça-feira, dia 3 de julho, às 11h00, no Centro Cultural de Belém, Sala Fernando Pessoa, sendo a entrega garantida pelo Comissário Europeu da Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, pelo Presidente do Júri das Bolsas de Doutoramento em Medicina, António Rendas, professor catedrático de Medicina, investigador e reitor cessante da Universidade NOVA de Lisboa, por Fátima Faria, Presidente do Júri das Bolsas de Enfermagem e Presidente do Conselho de Enfermagem da José de Mello Saúde e por Salvador de Mello, Presidente do Conselho de Administração da José de Mello Saúde.

Criadas em 2014, foram atribuídas até à data 23 Bolsas de Doutoramento, no valor global de 415 mil euros, o que representa uma aposta da José de Mello Saúde no progresso da Medicina e da Ciência no país, apoiando a investigação que se coloca ao serviço do doente.