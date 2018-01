Pub

Estação de S. Sebastião foi evacuada. Meios de inativação de explosivos foram chamados ao local

Uma mochila suspeita na estação de metro de S. Sebastião da Pedreira levou ao corte da circulação da linha azul do metro de Lisboa, confirmou ao DN o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, e à evacuação daquela estação.

De acordo com fonte oficial o alerta para a presença de uma mochila abandonada na estação de metro de São. Sebastião da Pedreira surgiu às 14:35.

A circulação já foi entretanto restabelecida e a PSP confirmou tratar-se de um falso alarme.

"O objeto em causa não representou qualquer tipo de perigosidade, já foi removido do local, a energia já foi reposta e as pessoas já começaram a aceder à estação há cerca de dez minutos", explicou o oficial de dia ao Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, pelas 18:20.

Apenas a circulação na linha azul foi interrompida, apurou o DN junto de fonte oficial do Metro de Lisboa, e, durante alguns momentos, apenas o troço entre o Colégio Militar e Avenida esteve interrompido.

"O Metro seguiu os procedimentos obrigatórios, chamando a PSP, que está no local", afirmou a mesma fonte, acrescentando que só quando existisse "autorização" das autoridades é que o troço seria reaberto à circulação.

No site oficial do Metro de Lisboa, a informação indica que apenas a linha azul, entre as estações do Colégio Militar e da Avenida, está interrompida. Fonte da empresa adiantou à Lusa que a estação de São Sebastião foi evacuada por precaução.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP avança que o local está isolado, já lá estando os meios do Centro de Inativação de Explosivos e Segurança no Subsolo, bem como a Divisão de Segurança a Transportes Públicos e a equipa de intervenção rápida da 5.ª divisão da PSP.

A estação de São Sebastião, junto ao El Corte Inglés e à Fundação Gulbenkian, é servida pelas linhas azul e vermelha do metro.