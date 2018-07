Miúdos e a arte de tourear: 100 jovens responderam ao desafio

Quem diz que a tauromaquia não tem adeptos entre os mais jovens teria ficado impressionado com a afluência às praças de toiros do Montijo e da Chamusca, neste fim de semana. Locais de grande tradição taurina, as praças encheram-se de participantes entre os 6 e os 18 anos, para as eliminatórias da primeira grande edição do Vem Tourear - Concurso Nacional de Toureio de Salão.

Quer no Montijo quer na Chamusca foram apurados três concorrentes em cada uma das modalidades (capote, bandarilhas e muleta) e em cada um dos dois escalões etários (6-13 / 14-18). Agora, os 36 vencedores da competição que teve lugar na Chamusca e no Montijo, onde os candidatos mostraram as suas melhores coreografias, sem o envolvimento de qualquer animal, terão oportunidade de mostrar a sua arte na grande final, que se realiza no dia 28 de abril, no Campo Pequeno, em Lisboa.

A iniciativa é promovida pela Escola Taurina de Montijo, Clube Taurino do Concelho da Chamusca, Academia do Campo Pequeno e Touradas, contando com ampla adesão das restantes escolas de toureio do país.