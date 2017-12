Pub

Chefe do Estado passa o Dia de Natal na zona devastada pelos fogos que em junho passado mataram dezenas de pessoas.

Duas centenas de pessoas, entre as quais o Presidente da República, assistem esta segunda-feira à missa na igreja paroquial de Pedrógão Grande.

Na cerimónia iniciada às 11:30 deste Dia de Natal estão ainda presentes os presidentes da autarquia, Valdemar Alves, da Assembleia Municipal (e da Associação Mutualista Montepio Geral, Tomás Correia, e da Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG), Nádia Piazza.

"É um dia muito vazio", disse Nádia Piazza aos jornalistas no adro da igreja, onde na memória dos presentes estão as dezenas de vítimas mortais do incêndio que devastou Pedrógão Grande em junho passado.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"O Presidente tem sido uma presença constante, não só fisicamente mas também de alma e coração", adiantou Nádia Piazza, mãe de uma das 65 vítimas daquela tragédia.

Numa manhã muito fria, com vários habitantes no café próximo da igreja, Valdemar Alves defendeu a importância de também serem recuperadas as segundas habitações destruídas nos incêndios de junho, bem como os casebres e galinheiros que eram fonte de sustento dos habitantes locais.

Marcelo Rebelo de Sousa, que dormiu em Pedrógão Grande, chegou ao local momentos antes do início da missa e, após cumprimentar os presentes, foi ver o presépio existente ao lado da igreja e montado pelo agrupamento de escuteiros locais.

A seguir à missa presidida pelo bispo de Coimbra, Marcelo Rebelo de Sousa vai participar num almoço privado com familiares das vítimas dos fogos e inaugurar a sede da AVIPG.