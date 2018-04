Pub

O CDS interpelou o governo sobre a preparação da época de fogos, mas muitas perguntas ficaram por responder

O ministro da Administração Interna não revelou ainda como vai contratar os 28 meios aéreos que ainda faltam para completar o dispositivo de combate a incêndios previsto para este ano, depois de terem falhado dois concursos para a sua adjudicação. Eduardo Cabrita foi questionado pelo CDS, que interpelou ontem o governo sobre a preparação da época de fogos, mas esta foi uma das perguntas que ficaram sem resposta.

Sem indicar datas ou tipo de procedimentos - que nesta altura só podem ser por ajuste direto e, para cumprir os preços pretendidos pelo governo, com capacidades inferiores -, Cabrita valorizou o facto de "pela primeira vez" o país ter disponíveis meios aéreos durante todo o ano, "acabando com as épocas de incêndios".

O apoio oportuno da bancada do PS veio através de um ex-secretário de Estado da Proteção Civil do executivo liderado por José Sócrates, José Miguel Medeiros, que responsabilizou as empresas de aviação pelo fracasso dos concursos. "Seria bom que o CDS mostrasse de que lado está, se do lado do interesse público e do governo que lança concursos públicos sérios, ou do lado dos interesses das empresas que, numa lógica de cartelização, não se apresentaram deliberadamente a concurso ou, se o fizeram, apresentaram preços exorbitantes", disse, dirigindo-se ao centrista Telmo Correia.

Sem resposta ficaram também as perguntas sobre a nova lei orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC, que a resolução de Conselho de Ministros de 21 de outubro de 2017 previa estar concluída até final de março, com o objetivo de "redefinir a constituição e os critérios de designação da sua estrutura de comando e de criar uma carreira estável e organizada para a respetiva força operacional, fomentando a formação especializada o desenvolvimento de competências operacionais".

O PSD colocou várias questões, igualmente não respondidas, sobre o envolvimento dos bombeiros que, segundo o deputado Duarte Marques, "nesta altura desconhecem que missão vão ter, com que meios, quantas equipas, quantos veículos vão poder contar. Estão completamente às escuras".

Esta situação foi confirmada ao DN pelo presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, segundo o qual as corporações "ainda estão à espera da concretização das 120 equipas de intervenção permanente que pedimos, uma vez que o Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro (GIPS) da GNR vai ser reforçado com 600 elementos". Jaime Marta Soares critica a ANPC pelo "tratamento desigual dado aos bombeiros" referindo-se à aquisição de 116 veículos de combate para o GIPS. "Há mais de ano e meio que estamos para concorrer às verbas da Comunidade Europeia para aquisição de mais viaturas de bombeiros. São concursos complicados e difíceis e ainda não temos as viaturas em nosso poder. Mas nós não contamos com verbas do Orçamento do Estado enquanto suspeito que o GIPS pode contar com essas verbas", sublinha.

SIRESP nove mil horas indisponível

SIRESP, papel das Forças Armadas no combate aos incêndios, sistemas de alerta tiveram do ministro alguns esclarecimentos, no âmbito ainda da interpelação do CDS. De acordo uma avaliação feita pelo governo, o sistema de comunicações de emergência "aponta para nove mil horas de indisponibilidade da rede" em 2017. "Daí tiremos sem demagogias as responsabilidades necessárias", avisou o ministro sem, no entanto, concretizar. Não avançou também informações sobre o processo, anunciado em 2017, de o Estado ficar como acionista maioritário desta empresa.

Sobre as Forças Armadas, o ministro revelou que está concluído o estudo para que os meios aéreos de combate aos incêndios passem a ser operados e coordenados pela Força Aérea, mas admitiu que "ainda não estarão disponíveis este ano". Destacou que, "pela primeira vez, haverá aviões de coordenação", mas ainda não este ano.

O CDS tinha também perguntado sobre como ia ser feita a articulação entre o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a ANPC e a população, no que respeita aos alertas emitidos. Esta era uma das falhas indicadas no relatório da Comissão Técnica Independente e uma das medidas indicadas na resolução de outubro.

O ministro garantiu que estava tudo tratado, incluindo uma parceria com as operadoras de comunicações para criar um sistema de SMS de alerta às populações. "Face à dimensão do problema, Portugal está mais preparado do que alguma vez esteve para enfrentar este problema", sublinhou.