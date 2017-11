Pub

Admite, no entanto, que o "preço é um fator quando se fala em eficiência"

João Matos Fernandes, ministro do Ambiente, disse esta quinta-feira, no final do Conselho de Ministros, que não existe "qualquer razão concreta para uma subida do preço da água".

As declarações surgem depois de o mesmo governante ter admitido que, apesar de as tarifas de 2018 já estarem aprovadas, que talvez fosse necessário repensar o preço da água "em tempos de escassez". "É fundamental falar em eficiência hídrica, e o preço é um fator quando se fala em eficiência", afirmou então.

Agora, em declarações reproduzidas pela TSF, João Matos Fernandes esclareceu que o "custo acrescido que algumas empresas da Águas de Portugal possam estar a ter com situações da seca", dando o exemplo de Fagilde, "está a ser suportado pelo fundo ambiental".

Por esta razão, acrescenta "não há qualquer razão concreta para uma subida do preço da água", reafirmando que "ela decididamente não existirá no próximo ano", mesmo que o "pano de fundo de qualquer eficiência não pode deixar de ter o fator preço na estrutura".