Ministro garante que o valor para o pagamento das dívidas dos hospitais aos fornecedores já se encontra nas Unidades de Saúde.

O ministro da Saúde garantiu hoje que o dinheiro para pagamento de dívidas dos hospitais aos fornecedores já está nas Unidades de Saúde e que está "a ser finalizado o processo de definição dos pagamentos".

Adalberto Campos Fernandes falava aos jornalistas à margem da cerimónia que assinalou os 60 anos do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, comentando assim a notícia de hoje do Jornal de Notícias que diz que o ministro das Finanças bloqueou as verbas para os hospitais pagarem as dívidas aos seus fornecedores.

Segundo o ministro, está-se neste momento no processo de "categorizar os fornecedores" e "dentro de dias será feita a liquidação de faturas"

O ministro realçou ainda que, no final do primeiro trimestre, vai ser atingido "o valor mais baixo de sempre de pagamentos em atraso no Serviço Nacional de Saúde".