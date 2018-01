Ministro da Saúde admite novo concurso para os helicópteros do INEM

Pub

Propostas apresentadas foram superiores aos 45 milhões de euros que o Instituto Nacional de Emergência Médica tem para gastar nos próximos anos

O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, afirmou esta quarta-feira que poderá haver um novo concurso relativamente ao aluguer de helicópteros por parte do INEM. Acrescentou também que a resposta à população não está em risco.

Adalberto Campos Fernandes acabou por abordar o tema durante a sua intervenção na Comissão Parlamentar de Saúde, onde esteve, a pedido do BE, a responder aos deputados sobre a gestão do Hospital de Cascais, que resulta de uma parceria público-privada, explica o Público.

"Aguardamos a posição do conselho diretivo do INEM, que é que tem tem de responder à questão. Não havendo propostas que sejam do interesse público, haverá um novo concurso. Tivemos esta informação há poucos dias. Aguardamos a decisão do INEM", disse o ministro, de acordo com o mesmo jornal.

O concurso para o novo aluguer de helicópteros por parte do INEM que foi lançado em novembro de 2017 está, assim, em risco de ser anulado, visto que as duas empresas concorrentes terão apresentado propostas muito acima do valor estipulado pelo INEM, que tem até 45 milhões de euros para gastar neste novo contrato, que durará quatro anos.

Além dos helicópteros e dos pilotos, prevê-se que as empresas fiquem também responsáveis pelas equipas de saúde, algo que é uma novidade.

O serviço está a ser mantido através de ajustes diretos, em condições iguais às do contrato anterior, explica também o diário nacional.