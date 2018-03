Ministra do Mar participa na World Ocean Summit

Pub

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, é oradora principal de um painel, da World Ocean Summit 2018, que se realiza no México de 7 a 9 de março.

A cimeira mundial do oceano conta uma vez mais com a presença da ministra do Mar, Ana Paula Vitorino. A governante portuguesa será a oradora principal (key speaker) no painel dedicado à Inovação e Tecnologia na Economia Azul. O evento organizado pela revista britânica The Economist tem lugar na região da Riviera Maya, no México.

O papel dos governos na promoção da inovação e da tecnologia na economia azul, bem como o envolvimento do setor privado naquelas áreas, serão os temas que focam o discurso de Ana Paula Vitorino.

Este ano, a conferência dedica-se a questões como a pesca sustentável, a poluição, as mudanças climáticas, a tecnologia, a economia azul e o financiamento da economia do mar.

A quinta edição da World Ocean Summit tem por objetivo "atrair e envolver o investimento privado na economia do oceano", como refere o ministério em comunicado.

O evento convoca mais de 380 personalidades, governantes, representantes de comunidades científicas, de universidades e de ONG"s, banca e indústria, provenientes de 36 países.

São ainda oradores, entre muitos outros convidados, Enrique Pena Nieto, Presidente do México, Luis Guillermo Solis, Presidente da Costa Rica, Gudni Th. Jóhannesson, Presidente da Islândia, Paula Caballero, do Instituto de Recursos Mundiais, Werner Hoyer, do Banco Europeu de Investimento e Michael Eckhart, do Citigroup.

No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a ministra participará no jantar "Women and the Ocean".

Na quarta edição da World Ocean Summit 2017 que decorreu em Bali, na Indonésia, a ministra portuguesa defendeu no seu discurso que "a chave para o desenvolvimento sustentável do oceano e os novos modelos de negócio devem compatibilizar a rentabilidade atrativa com um desempenho ambiental positivo".