Pub

Em causa estão quatro autos levantados pelos agentes que motivaram suspeitas. Não foram ainda constituídos arguidos

O Ministério Público de Sintra realizou hoje de manhã buscas e apreensões na esquadra da PSP da Brandoa, no concelho da Amadora, e a uma empresa privada.

Segundo uma nota da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), as buscas realizaram-se na sequência da instauração de um inquérito para investigar crimes de corrupção passiva e ativa e de abuso de poder, "no âmbito de condutas relacionadas com atividade desenvolvida por agentes de autoridade no desempenho das suas funções, designadamente na fiscalização de obras públicas executadas no concelho da Amadora, com eventual repercussão na segurança rodoviária".

Em causa, apurou o DN, estão quatro autos de contraordenação levantados pelos agentes que motivaram suspeitas e que estão na origem destas buscas e apreensões do Ministério Público. Não há, nesta fase, elementos da esquadra constituídos arguidos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A PGDL não identifica a esquadra, mas a direção nacional da PSP confirmou à agência Lusa que as buscas decorreram na esquadra da Brandoa, apesar de afirmar que desconhece o processo.

A investigação é dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Sintra com a coadjuvação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária.