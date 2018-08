Ministério disponibiliza verbas para obras no Lar Militar

Lar Militar quase vazio e com pavilhão novo fechado há três anos

O secretário de Estado garantiu esta segunda-feira em Lisboa que "não faltarão recursos" financeiros para realizar obras no Lar Militar da Cruz Vermelha.

Marcos Perestrello, que intervinha na cerimónia do 44º aniversário da Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA) e onde, entre outros, esteve presente o general Ramalho Eanes, sublinhou que a recuperação daquelas instalações visa servir melhor os utentes - Grandes Deficientes das Forças Armadas (com 60% ou mais de incapacidade física) - e também dar "apoio aos cuidadores" desses antigos combatentes.

"Informei o presidente da Cruz Vermelha que nos deve apresentar, tão cedo quanto possível, o plano das intervenções necessárias ao nível das infraestruturas" no Lar Militar, disse o governante, adiantando que "não faltarão recursos para que essas intervenções de modernização e melhoria sejam efetuadas tão cedo quanto possível".

O Lar Militar, gerido pelo hospital da Cruz Vermelha, era há anos alvo de críticas dos utentes e da ADFA, mas desde o início do ano - semanas após a tomada de posse de Francisco George como presidente da Cruz Vermelha - que a nova gestão tem suscitado elogios.

Estão em causa obras em tetos, no refeitório e na piscina ou a instalação de um plano de segurança e sinalética, com um custo aproximado de 60 mil euros, soube o DN.

Marcos Perestrello precisou ao DN não prever atrasos na disponibilização das verbas necessárias e acrescentou que a recuperação do Lar Militar passará por rentabilizar o uso das instalações através de parcerias com juntas de freguesia e com a autarquia.