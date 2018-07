Milhares desfilam em Lisboa para lembrar "revolução dos cravos"

Milhares de pessoas participam esta quarta-feira à tarde em Lisboa no tradicional desfile popular do 25 de Abril, para assinalar os 44 anos da "revolução dos cravos".

A liderar o desfile, que saiu do Marquês de Pombal por volta das 15:45 rumo ao Rossio, está a chaimite da Associação 25 de abril que todos os anos marca o ritmo da marcha.

De cravo ao peito ou na mão são várias as gerações que participam no desfile que, este ano, junta pela primeira vez polícias e militares em protesto pelo congelamento das carreiras.

Ao som de músicas de intervenção como "Grândola Vila Morena", os participantes gritam palavras de ordem como "Fascismo nunca mais, 25 de abril sempre" e "Abril está na rua, a luta continua", entre bandeiras de sindicatos e partidos como o Bloco de Esquerda, o PCP ou o Livre, ou cartazes feitos por cidadãos que participam na iniciativa.

Além do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa e da coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, está também presente no desfile popular, o ex-ministro das Finanças grego, Yanis Varoufakis

Organizado pela Associação 25 de Abril, este ano a iniciativa tem o lema "Abril de novo, com a força do Povo".