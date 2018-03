PSP esteve no local e deteve o militar

Além da mulher que foi baleada e está internada, uma outra foi atingida de raspão por um projétil

O sargento-ajudante da Marinha que baleou duas mulheres no exterior de um bar do Barreiro, na madrugada de domingo, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, disse esta segunda-feira, à Lusa fonte policial.

Segundo relataram fontes da PSP, na madrugada de domingo, o militar terá efetuado alguns disparos com a arma de defesa pessoal na sequência de uma desordem no bar Camarro, na avenida Bento Gonçalves, no Barreiro.

Uma das mulheres sofreu apenas ferimentos ligeiros, dado que terá sido atingida de raspão por um projétil, mas outra, com cerca de 30 anos, teve de ser submetida a uma intervenção cirúrgica no Hospital do Barreiro.

O militar da Marinha, que foi detido pela PSP pouco depois do incidente, foi esta segunda-feira presente ao tribunal do Barreiro, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.