Condutor não terá obedecido à ordem de paragem por não ter carta de condução

Duas viaturas - uma da GNR e outra civil -.colidiram, esta quarta-feira de manhã, na Estrada Municipal 1390, em Fazendas de Almeirim, Santarém. Um dos militares ficou ferido, tendo sido transferido para o hospital.

De acordo com fonte do Comando Territorial da GNR de Santarém, "ainda se estão a apurar as circunstâncias do acidente", mas tudo indica que o condutor da viatura civil não tenha obedecido à ordem de paragem dada pelo militar, a que se terá seguido uma perseguição que culminou na colisão dos dois veículos.

Um dos militares envolvidos no acidente ficou ferido e foi transportado para o Hospital de Santarém, onde lhe foram diagnosticados "ferimentos na zona lombar e num braço, mas sem gravidade", avançou a mesma fonte. O militar recebeu alta ao início da tarde.

De acordo com o Noticias ao Minuto, o condutor acabou por ser detido e o motivo da fuga deveu-se à falta de habilitação legal para conduzir.