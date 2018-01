Pub

Linhas Azul e Amarela terão mais um comboio

O Metro de Lisboa vai reforçar a oferta de manhã durante a hora de ponta, avança hoje o Público, que cita o plano de atividades e orçamento da empresa.

As linhas amarela e azul terão mais um comboio no período entre as 7:30 e as 9:30. Além disso, ao fim de semana à tarde, estas duas linhas e a vermelha terão também um reforço, além da circulação de comboios com seis carruagens, possível desde o encerramento da estação de Arroios, para obras de alargamento e melhoramento.

Não há informação sobre quando estas medidas avançarão, mas já antes o Jornal de Negócios havia noticiado a possibilidade de os comboios do metro assaram a circular a uma maior velocidade (de 45 para 60 km/h).