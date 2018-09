Merkel destaca "cooperação luso-alemã"

A chanceler alemã destacou hoje a "cooperação luso-alemã" que a presença da Bosch em Portugal representa, referindo que aquela ligação exemplifica como "se está a trabalhar no futuro da Europa" com o desenvolvimento de novas tecnologias.

"Sabemos que a nossa prosperidade depende de sermos inovadores, o resto do mundo não fica de braços cruzados e é por isso para mim uma enorme alegria ver que aqui se está a trabalhar no futuro da Europa em cooperação entre dois países fisicamente distantes", afirmou Angela Merkel em Braga, na inauguração do novo centro de Tecnologia e Desenvolvimento (C&T) da Bosch.

O novo centro de Tecnologia e Desenvolvimento da Bosch de Braga irá albergar mais de 200 engenheiros para produção de sensores e funções de software para condução autónoma

Naquele que foi o primeiro momento da visita da chefe de Governo alemã ao país, Angela Merkel afirmou que hoje é "um bom dia" para a Bosch e para Portugal e apontou o setor da tecnologia como "rumo a seguir" para combater o desemprego em Portugal.

O novo centro de Tecnologia e Desenvolvimento (C&T) da Bosch de Braga, irá albergar mais de 200 engenheiros para produção de sensores e funções de software para condução autónoma.

Merkel fez um apelo: "Peço aos professores que despertem o entusiasmo aos alunos pelas novas tecnologias porque são profissões do futuro"

"É uma enorme alegria estar aqui hoje na inauguração deste novo centro, é um bom dia para a Bosch, para Braga e para a cooperação luso-alemã", destacou, num breve discurso antes de descerrar com o primeiro-ministro português, António Costa, a placa que assinala a inauguração das novas instalações da Bosch.

Merkel, deixou ainda um pedido: "Peço aos professores que despertem o entusiasmo aos alunos pelas novas tecnologias porque são profissões do futuro, sabemos que o desemprego foi, e ainda é, um problema, mas a questão é saber qual o rumo a seguir para ter um futuro e os números mostram quais são os setores do futuro", assinalou.

O novo centro da multinacional alemã, segundo afirmou o responsável pela Bosch em Portugal, Dirk Hoheisel, "mostra bem a importância de Portugal para o grupo", lembrando a presença no nosso país desde o início do século XX e que a Bosch conta atualmente com quatro unidades em Portugal (Braga, Aveiro, Ovar e Lisboa) e com mais de quatro mil colaboradores.

Entre 2015 e 2017, a Bosch investiu cerca de 200 milhões de euros em Portugal

"Este centro não é por isso apenas mais um marco da história em Portugal, mas também o testemunho da boa cooperação entre a Bosch, a Universidade do Minho e o Governo português", reforçou assim a opinião da chanceler alemã sobre a cooperação entre os dois países.

Entre 2015 e 2017, a Bosch investiu cerca de 200 milhões de euros em Portugal sendo que este ano os investimentos planeados estão "ao mesmo nível dos anos anteriores", segundo revelou a administração da multinacional alemã.

O novo centro, explica a Bosch, "surge com a diversificação dos projetos de inovação na empresa, incluindo o desenvolvimento de software", um investimento de cerca de 3 milhões de euros numa unidade de 4500 metros quadrados, que ocupou as instalações da antiga FDO, uma construtora bracarense, entretanto falida.

A Bosch destaca-se ainda pela parceria com as universidades portuguesas, e, sendo que o grupo submeteu uma nova candidatura a fundos europeus para projetos a serem desenvolvidos a partir do novo centro de T&D em parceria com a Universidade do Minho

Em fase aprovação, aquela candidatura prevê o investimento de 36 milhões de euros. entre 2018 e 2021.