Na primeira semana do ano foram cerca de cem mil pessoas às urgências, menos 20 mil utentes em comparação com 2017, e registaram-se menos 500 casos de gripe. Ainda assim, ministro teve de explicar ontem tempos de espera.

Menos doentes atendidos, diminuição nos casos de gripe, mas nem por isso redução nos relatos de problemas e horas de espera. Na primeira semana do ano (até dia 7), segundo dados da Administração Central do Sistema de Saúde, houve cerca de cem mil episódios de urgências hospitalares, menos 20 mil em comparação com 2017. As unidades - e nestes dados não entram os atendimentos nos centros de saúde - registaram também menos 500 casos de gripe do que no ano passado (uma descida de 2742 para 2206 no mesmo período).

A questão que se coloca, e que levou o ministro da Saúde a ter de responder ontem perante o Parlamento (ver fotolegenda), é porque se multiplicam os relatos de tempos de espera que terão chegado a ser de 20 horas no fim do ano e de doentes internados em macas durante dias. Problemas de organização e falta de meios, respondem as ordens profissionais. Mais casos graves a chegar aos hospitais, que obrigam a maior tempo de análise, contrapõem administradores hospitalares e ex-governantes.

Ainda ontem, o Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC) anunciou que registou um pico de urgências nos últimos dias, que já diminuiu, com destaque para os episódios agudos de doenças crónicas, as doenças cardiorrespiratórias e alguns casos de gripe. "O que se nota é a existência de mais doentes urgentes e muito urgentes do que em anos anteriores, o que leva a um aumento do tempo que se leva a analisar um doente e acaba por aumentar os tempos de espera", explica ao DN a presidente do conselho de administração do CHLC. Explicação que Ana Escoval associa ainda ao envelhecimento da população, com doentes mais idosos a chegarem às urgências (as faixas etárias entre os 35-45 anos e dos 75 aos 85 são as que mais recorrem), com várias doenças crónicas, "que levam aos aumentos dos tempos de resposta" e de espera. Isto apesar de na semana passada a diretora-geral da Saúde ter informado que a atividade gripal em Portugal é ainda leve a moderada, sendo de esperar que o pico de casos ocorra nas próximas semanas. Fernando Leal da Costa, ministro da Saúde no governo de Passos Coelho que foi derrubado no Parlamento e antigo secretário de Estado da Saúde de Paulo Macedo, também prefere olhar para o envelhecimento da população e a falta de preparação dos serviços de saúde para esse fenómeno em vez de focar o problema nas cativações. "Essas até se podem refletir na contratação de recursos humanos, mas não diminuem a dimensão dos hospitais", sublinha Leal da Costa. "Se tivermos mais pessoas idosas, com problemas respiratórios que obrigam à realização de exames nas urgências, temos o caldo entornado nos tempos de espera. A existência de macas nos serviços pode ser sinal precisamente da gravidade dos casos."

O médico e ex-governante admite ainda que possam existir alguns problemas na organização dos serviços, por exemplo "na fluidez com que retiramos os doentes das urgências para outras valências", mas aponta para questões mais estruturais: "Temos de repensar a dimensão dos serviços de urgências perante a procura."

Ordens apontam cativações

Os dois bastonários ouvidos pelo DN apontam o discurso ao desinvestimento na área e às já famosas cativações para explicar os problemas nas urgências. No debate quinzenal desta semana, o primeiro-ministro, António Costa, garantiu que não há cativações na área da saúde e, por duas vezes - depois de interpelações das líderes do Bloco de Esquerda e do CDS -, lembrou o reforço de 5% no orçamento da área e a contratação de mais 5800 profissionais para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"Mas está provado que tivemos cativações na saúde, desde logo no INEM", recorda a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, que argumenta que "a não contratação de profissionais, pela primeira vez neste inverno, também foi para fazer controlo de despesas para efeitos de défice" e que isso veio agravar a resposta dos hospitais quando os casos de gripe aumentaram, no final de 2017.

Também o bastonário da Ordem dos Médicos considera que "o sucesso das contas públicas foi feito à custa das outras áreas" e entende que os dados publicados pela ACSS demonstram que o Serviço Nacional de Saúde está mais frágil. "A gripe ainda nem chegou a sério, mas o que os casos recentes apontam, mais do que dizer alguma coisa sobre a gripe, dizem sobre a fragilidade do SNS", reforça Miguel Guimarães.

"Temos falta de investimento desde os tempos de Paulo Macedo. Há envelhecimento da população geral e médica, recorre-se mais aos serviços, há mais patologias e doenças crónicas. Temos um caldinho em que era preciso investir mais, mas investimos menos", conclui o bastonário da Ordem dos Médicos.