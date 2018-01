Pub

Lara Pinto foi duas vezes ao centro de saúde local, mas nem o agravamento do seu estado alterou o diagnóstico

O diretor do Agrupamento dos Centros de Saúde Dão Lafões, Luís Botelho, confirmou esta terça-feira ao DN que a Inspeção Geral das Atividades em Saúde já abriu um inquérito para apurar responsabilidades no caso da morte da menina de 14 anos de Castro Daire, que morreu ontem nos braços do pai, depois de ter ido duas vezes ao centro de saúde local e lhe ter sido diagnosticada uma constipação.

Lara Ribeiro Pinto, residente em Monteiras, foi atendida na sexta-feira no centro de saúde de Castro Daire. Tinha sintomas de constipação. De acordo com o Jornal de Notícias, que falou com José Pinto, tio da criança, Lara piorou no domingo e os pais decidiram levá-la de novo às urgências do Centro de Saúde.

"Este segundo médico viu a medicação e mandou-a para casa, dizendo-lhe que era uma pequena constipação e que ia passar", contou José Pinto.

Mas, na madrugada de segunda-feira, a menina de 14 anos começou com dificuldades em respirar e a deitar sangue pelo nariz e boca. Queixava-se ainda de uma forte dor nas costas, de acordo com o Correio da Manhã. O INEM foi chamado, mas Lara Pinto desmaiou e acabou por morrer nos braços do pai.

De acordo com o tio da vítima, a família poderá levar o caso a tribunal.

Ao DN, Luís Botelho, diretor do Agrupamento dos Centros de Saúde Dão Lafões, afirmou que a Inspeção Geral de Atividades em Saúde já abriu um inquérito para apurar responsabilidades e que por esse motivo não pode prestar declarações sobre o caso. No entanto, frisou que, "como pai de uma menina de 13 anos consigo fazer uma pálida ideia do sofrimento pelo qual está a passar o pai que perdeu assim a filha", lamentou o responsável.



"É um caso que se lamenta e que me choca enquanto pai, independentemente da existência ou não de responsabilidades", concluiu.

O funeral está marcado para hoje, terça-feira às 17 horas, em Monteiras.