Antigo líder do PSD afirmou que Joana Marques Vidal deve esclarecer qual a razão pela qual a justiça portuguesa entende que o processo de Manuel Vicente deve ser julgado em Portugal.

No seu habitual comentário na SIC, Marques Mendes sublinhou que Portugal conhece as razões de Angola, mas falta conhecer as razões das autoridades portuguesas. Defendeu ainda que a PGR deveria ter feito um esclarecimento à manchete do semanário Expresso desta semana. "Não creio que possa ser verdade que um Estado soberano desconfie de outro Estado soberano com quem tem acordos judiciais", reforçou.

Marques Mendes considerou que as palavras do Presidente angolano, João Lourenço, sobre o processo e a relação com Portugal fazem parte da "pressão normal".