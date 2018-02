Pub

Mais de 700 clínicos concluíram a sua especialidade em 2017 e acusam Ministério de não abrir concurso. Carta entregue no Parlamento

Representantes de mais de 700 médicos entregaram no Parlamento, esta quinta-feira, uma carta aberta a reclamar "o imediato cumprimento" do decreto-lei que fixa a "comprovada carência de pessoal médico, duas vezes por ano, nos meses de janeiro e julho" para colocar estes recém-especialistas nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo o texto da carta aberta - que o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, entregou, juntamente com uma delegação de recém-especialistas e dirigentes sindicais aos deputados da Comissão Parlamentar de Saúde - estes 710 médicos concluíram a sua especialidade durante o ano de 2017 e, "nove meses depois" para muitos deles, ainda não foram colocados nas "especialidades hospitalares e de Saúde Pública".

Miguel Guimarães notou que "o país precisa deles", referindo-se aos médicos recém-especialistas. "Precisamos deles no SNS porque se não precisássemos deles iam para o privado ou para fora do país", apontou. "Salvar o SNS, é por isso que estamos aqui", insistiu.

Dois representantes dos médicos que ainda não foram colocados, Inês Mesquita e Carlos Cortes, sublinharam que "por razões" que os ultrapassam não podem estar a "ajudar o país" nas especialidades para as quais se formaram e "para serem colocados onde existem carências".

O bastonário da Ordem dos Médicos insistiria, já no final da breve audição, que "os médicos já não acreditam neste ministro da Saúde", depois de ter criado "falsas expectativas" a estas centenas de especialistas.

De acordo com a carta aberta, os médicos solicitam, "com celeridade, a abertura de procedimento concursal para colocação em instituições do Serviço Nacional de Saúde", que aguardam "desde maio e novembro de 2017".

Os clínicos insistem que a "ausência de concursos durante o ano de 2017 criou uma indefinição" do seu "futuro enquanto médicos especialistas", impedindo-os de "desenvolver projetos profissionais e institucionais".