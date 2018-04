Pub

Paralisação está marcada para 8, 9 e 10 de maio

Os sindicatos dos médicos vão manter a paralisação anunciada para 8, 9 e 10 de maio. A decisão foi anunciada esta quarta-feira depois de os dois sindicatos dos médicos terem reunido com o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. Como não houve contrapropostas do governo, os médicos mantêm os dias de greve, que tinham sido anunciados no mês passado.

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) saiu da reunião sem nenhuma contraproposta e por isso exige que no próximo encontro esteja também o ministro das Finanças, Mário Centeno. Lembrando que Mário Centeno "veio dizer aos portugueses que estava tudo bem, demonstrando uma insensibilidade confrangedora", referiu Roque da Cunha, em delcarações à Rádio Renascença. E acrescentou: "Parece que o ministro das Finanças se conforma com os portugueses estarem dois anos à espera das consultas. Por isso queremos que na próxima reunião esteja o ministro da Saúde e o ministro das Finanças, para ultrapassar estas diferenças. Caso isso não seja feito, responsabilizamos o governo por esta greve."

Entre as reivindicações dos sindicatos está a redução das horas de urgência de 18 para 12, "deixando seis horas para fazer consultas e cirurgias programadas", apontou Roque da Cunha.

Também a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) divulgou um comunicado onde lamenta que o governo não tenha acolhido nenhuma das reivindicações dos sindicatos. Nos documentos que o ministério da Saúde enviou para preparar a reunião, "continua a não ser mencionado nada sobre o descongelamento das carreiras e das grelhas salariais".

"A Federação Nacional dos Médicos lamenta a falta de vontade manifestada pelo Ministério da Saúde numa negociação séria, ignorando, mais uma vez, as reivindicações dos médicos e recusando-se a apresentar propostas para a resolução dos problemas do Serviço Nacional de Saúde", escreve o sindicato no comunicado.