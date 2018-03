Pub

Se tiver dúvidas sobre os medicamentos que tem em casa pergunte ao farmacêutico ou ao seu médico, aconselha o Infarmed

Os medicamentos com paracetamol que deve deixar de tomar - segundo um alerta do Infarmed - são apenas aqueles de libertação prolongada. Se não souber exatamente quais os que tem em casa deve dirigir-se a uma farmácia ou ao seu médico para esclarecer dúvidas.

O conselho foi dado pela presidente do Infarmed, Maria do Céu Machado, à TSF. De acordo com a responsável, o que acontece é que as pessoas tomam comprimidos com paracetamol normal associados a outros medicamentos - por exemplo, antigripais - que já contém paracetamol e o aumento da dose pode levar a "intoxicações hepáticas gravíssimas".

Tal como acontece com todos os outros medicamentos fora de prazo ou que já não vai tomar, os medicamentos com paracetamol de libertação prolongada também devem ser entregues nas farmácias.

Em Portugal, os medicamentos afetados por esta suspensão são:

Panadol Prolong 665 mg Comprimido de libertação prolongada (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Produtos para a Saúde e Higiene Lda.)

Diliban Retard 75 mg + 650 mg Comprimido de libertação prolongada (Labopharm Europe Ltd.)

Tramadol + Paracetamol Krka 75 mg + 650 mg Comprimido de libertação prolongada (KRKA d.d. Novo mesto)

Tramadol + Paracetamol Verum Pharma LP 75 mg + 650 mg Comprimido de libertação prolongada (Verum Pharma - Produtos Farmacêuticos - Unipessoal, Lda. )

O paracetamol é um dos compostos mais frequentemente utilizados a nível mundial, sendo o medicamento antipirético e analgésico mais utilizado desde 1955.