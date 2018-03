Pub

A vítima é uma mulher, de 37 anos, residente em Beja. Na sequência do incidente foi acionado o plano de emergência.

O vento forte danificou hoje uma tenda do Campeonato Nacional das Profissões em Beja, o que provocou um ferido e levou à evacuação de espaços e à suspensão das iniciativas, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

"O vento forte fez com que caísse em cima de uma pessoa uma peça metálica da estrutura que suportava uma das tendas" instaladas no espaço exterior da quinta onde decorriam provas do campeonato, explicou à Lusa o comandante dos Bombeiros de Beja, António Guerreiro.

Trata-se da Quinta de Santo António, situada perto da cidade e onde funciona o serviço de Formação Profissional de Beja, disse, referindo que a vítima ficou ferida e foi assistida pela equipa de prevenção dos bombeiros que estava no local e depois transportada para o hospital de Beja.

Fonte oficial do hospital indicou à Lusa que a vítima é uma mulher, de 37 anos, residente em Beja, que está em observação e a realizar exames no serviço de urgência da unidade de saúde.

Na sequência do incidente, explicou o comandante, foi acionado o plano de emergência e, por precaução, a organização, a cargo do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), evacuou espaços da quinta onde estavam instaladas tendas e decorriam iniciativas do campeonato, nomeadamente provas.

A organização também suspendeu as últimas provas e a mostra de profissões para crianças da competição.

Na quinta, estariam cerca de mil pessoas, entre concorrentes, voluntários e jurados das provas, público e as várias crianças que participavam na Junior Skills - Mostra de Profissões para crianças até aos 12 anos.

A Lusa tentou sem sucesso obter mais informações sobre o incidente junto do IEFP.

O 43.º Campeonato Nacional das Profissões SkillsPortugal, que contou com a participação de 380 jovens de vários operadores de educação e formação do país, arrancou no passado domingo, em Évora.

As provas decorreram no serviço de Formação Profissional de Beja, entre segunda-feira e hoje, e a cerimónia de encerramento, que inclui a entrega de medalhas aos vencedores de cada prova, está prevista para sexta-feira, a partir das 15:00, no Pavilhão Multiusos de Sines.