Continuam cancelados outros cinco voos

A descida da intensidade do vento no aeroporto da Madeira permitiu hoje a aterragem de cinco aviões de diferentes destinos, mantendo-se cancelados outros cinco voos, informou fonte da Aeroportos de Portugal (ANA).

"Estão cancelados cinco voos das companhias TAP e Easyjet", disse a mesma fonte, acrescentando que "as abertas na intensidade do vento permitiram a aterragem de cinco aviões".

Chegaram ao Aeroporto Cristiano Ronaldo três aviões da companhia Condor provenientes de Munique, Hamburgo e Leipzig, um da British Airways, que estava desde quarta-feira desviado para a ilha do Porto Santo, e um da Jet Time, proveniente de Helsínquia.

Cancelados mantêm-se três voos da TAP vindos de Lisboa e Porto e dois da companhia de baixo custo Easyjet, também dos mesmos destinos.

De acordo com a ANA, prevê-se que as condições atmosféricas na zona do aeroporto se agravem entre as 15:00 e as 18:00, aliás, altura em que acaba o aviso amarelo que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera ainda tem ativo para todo o arquipélago.