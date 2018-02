Um forte nevão atingiu ontem Vila Real e outras regiões do norte do país

A queda de neve que se registou nestas regiões tem "dificultado o trabalho das equipas da EDP", mas a empresa espera resolver as avarias durante o dia de hoje

Os concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo e Aguiar da Beira, na Guarda, e Tarouca, Lamego, Tabuaço, São João da Pesqueira e Sernancelhe, em Viseu, estão esta quarta-feira com falhas no abastecimento de energia elétrica, em consequência do mau tempo.

Fonte da EDP disse hoje à agência Lusa que estão no terreno "170 operacionais", em colaboração com a Proteção Civil e com a Guarda Nacional Republicana (GNR), para conseguirem "alcançar as zonas afetadas". "Foram já reparadas as avarias nos concelhos de Sabrosa, Ribeira de Pena e Pinhel, através da instalação de geradores", esclareceu.

Cerca das 12:00, a mesma fonte informou que tinham sido já "ligados à rede dez geradores", estando outros "a caminho", para que se possa restabelecer a energia elétrica nos concelhos atingidos. "Temos registo de sete concelhos afetados, mas isso não significa que estão completamente sem fornecimento de energia", acrescentou.

A queda de neve que se registou na região tem "dificultado o trabalho das equipas da EDP", mas a empresa espera resolver as avarias durante o dia de hoje "se não houver um agravamento das condições climatéricas".

"Até ao final do dia, com a cooperação da Proteção Civil e da GNR, estimamos concluir todos os trabalhos e conseguir ligar os geradores necessários para abastecer a população afetada", afirmou.

A empresa deixa ainda um aviso, relativamente à colocação de geradores por particulares, para que sejam instalados em "locais ventilados", uma vez que "o uso não adequado de geradores pode provocar intoxicações", deixando também um alerta à população para que "não toque nas linhas elétricas atingidas".