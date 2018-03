Pub

A Autoridade Marítima Nacional recomenda a quem se encontra no mar a regressar ao porto de abrigo mais próximo e a adotar medidas de precaução

Treze barras do Continente e Açores estão hoje fechadas a toda a navegação e outras três estão condicionadas devido à agitação marítima forte, de acordo com a Marinha Portuguesa.

Segundo a Marinha, as barras de Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, São Martinho, Ericeira, Alvor, Albufeira, Faro, Olhão, Tavira, Vila Real de Santo António e ainda a ilha das Flores, nos Açores.

As barras de Viana do Castelo e Aveiro estão fechadas a embarcações de calado inferior a 30 e a 15 metros, respetivamente.

A Marinha indica ainda que a barra marítima da Figueira da Foz está fechada apenas a embarcações de calado inferior a 35 metros.

Por causa da agitação marítima, o Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso laranja os distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro e a Madeira até às 21:00 de hoje, passando depois a aviso amarelo.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou para um agravamento gradual das condições do estado do mar até sexta-feira, com ondas que podem chegar aos nove metros de altura.

A instabilidade marítima será acompanhada de "muita chuva" e de "vento muito forte", com rajadas que poderão ultrapassar os 40 nós, refere a mesma nota.

A AMN recomenda a quem se encontra no mar a regressar ao porto de abrigo mais próximo e a adotar medidas de precaução, tais como "reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas".

A Autoridade Marítima dirigiu um especial aviso aos pescadores lúdicos de pesca à cana, aconselhando que devem evitar "pescar junto às falésias e zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que o mar nestas situações extremas alcança muitas vezes zonas aparentemente seguras".

À população em geral, a AMN aconselha que evitem passeios junto à costa e nas praias.

O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente muito nublado apresentando períodos com menos nebulosidade a partir da tarde, em especial na região Sul, aguaceiros, por vezes fortes e de granizo, diminuindo de frequência a partir da tarde, queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo a cota para 600 metros nas regiões Norte e Centro a partir do final da tarde e condições favoráveis à ocorrência de trovoada.

A previsão aponta também para vento moderado a forte do quadrante sul, rodando para o quadrante oeste a partir da tarde, soprando temporariamente forte com rajadas até 100 quilómetros por hora nas regiões Centro e Sul em especial durante o início a tarde, sendo forte, com rajadas até 110 quilómetros por hora, nas terras altas, tornando-se gradualmente moderado partir do fim da tarde.

Está ainda prevista uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões Centro e Sul e subida da temperatura na região do interior Norte.

As temperaturas mínimas vão variar entre 01 grau (na Guarda) e 13 (em Faro) e as máximas entre 08 graus Celsius (na Guarda) e os 18 (em Faro).