Retirados 36 utentes de um lar de idosos em Marvão

A chuva intensa que caiu esta sexta-feira em Marvão (Portalegre) afetou a rede elétrica de um lar de idosos, obrigando a transferir os 36 utentes para outra instituição e para casa de familiares.

Cristina Novo, presidente do Lar da Casa do Povo de Santo António da Areias, no concelho de Marvão, explicou à agência Lusa que o granizo "acumulou-se no telhado do edifício" e a água "infiltrou-se na tubagem da parte elétrica".

"Por prevenção, não ligamos a eletricidade, uma vez que tem água acumulada. Perante isto, tivemos de transferir 25 utentes para a Santa Casa da Misericórdia de Marvão e outros 11 vão ficar em casa de familiares", referiu.

A responsável indicou que já estão a trabalhar no terreno vários técnicos para resolver a situação, restando agora que o tempo melhor para que seja feita a secagem das áreas afetadas.

"Vamos contratar também uma empresa para ver se nos ajudam a fazer a secagem dos telhados, onde se encontra a parte elétrica, para voltarmos à normalidade o mais rapidamente possível", acrescentou.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre adiantou à Lusa que, entre as 14:30 e as 15:00, a forte chuvada provocou também sete inundações em casas e ruas da aldeia de Santo António da Areias.