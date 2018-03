Pub

Inundações são as principais ocorrências. Distrito de Lisboa é o mais afetado pela chuva intensa

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registou, entre as 00.00 e as 18.00 desta sexta-feira, 582 ocorrências no continente, sendo Lisboa, Santarém, Setúbal e Castelo Branco os distritos mais afetados.

Segundo a mesma fonte, o distrito de Lisboa foi o mais afetado, com 266 ocorrências, seguido de Santarém, com 67, Setúbal, com 41, e Castelo Branco, com 34.

A ANPC sublinhou ainda que as principais ocorrências dizem respeito a inundações, tendo-se registado 346 no referido período.

Além das inundações, registaram-se ocorrências relacionadas com limpeza de vias e queda de árvores, acrescentou a mesma fonte.

Até às 14.30 já haviam sido registadas 423 ocorrências, a maioria delas inundações.