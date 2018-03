Pub

O movimento no Aeroporto Internacional da Madeira já está normalizado, depois de no sábado terem sido cancelados 58 voos, sendo que as previsões meteorológicas apontam para vento geralmente fraco, informou hoje fonte aeroportuária.

"Prevê-se que a operação fique normalizada", disse a mesma fonte, adiando que a previsão aponta para que o vento sopre fraco até as 23:50, embora seja esperado um período de maior intensidade entre as 10:00 e as 11:00, sem, no entanto, afetar o tráfego aéreo.

Até ao momento, foram cancelados apenas dois voos de e para cidades na Alemanha, mas por razões operacionais das companhias e não por condicionalismo meteorológicos, explicou a fonte.

No sábado, 58 voos, entre chegadas e partidas, foram cancelados no Aeroporto Internacional da Madeira devido aos ventos fortes, com rajadas que atingiram os 111 km/h, situação que afetou cerca de 8.000 passageiros.

O arquipélago da Madeira continua a ser afetado pelo mau tempo, embora tenha diminuído significativamente de intensidade.

A Capitania do Porto do Funchal cancelou o aviso de mau tempo no mar de sinal 6, tendo emitido para o dia de hoje um aviso de sinal 2.

Apesar da melhoria, a empresa Porto Santo Line, proprietária do navio "Lobo Marinho", que efetua as ligações entre a Madeira e o Porto Santo, cancelou a viagem das 08:00, tendo remarcado para as 15:00.