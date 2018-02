Pub

O Presidente da República solidarizou-se com os pilotos das barras portuguesas "neste momento de luto para a classe profissional"

O Presidente da República lamentou hoje a morte de um comandante da Marinha Mercante num "trágico acidente ao largo de Cascais", solidarizando-se com os pilotos das barras portuguesas "neste momento de luto para a classe profissional".

"O Presidente da República apresenta as suas condolências à família do comandante da Marinha Mercante, piloto da barra, que faleceu na sequência de um trágico acidente na última noite ao largo de Cascais, quando desembarcava do navio que tinha auxiliado na manobra de saída da barra de Lisboa", lê-se numa mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa, divulgada no 'site' da Presidência da República.

O piloto da barra de Lisboa morreu na madrugada de hoje, ao cair ao mar durante uma operação de desembarque do navio mercante "Singapura Express".

Segundo o porta-voz da Marinha, Pedro Coelho Dias, a operação de desembarque decorria a sul de Cascais e, por causa das condições adversas no mar, com ondas de quatro metros, não foi possível aos elementos da embarcação que acompanhavam o piloto alcançá-lo no imediato.

O acidente ocorreu cerca das 01:30 e foram acionados meios da Polícia Marítima e uma embarcação da estação salva-vidas de Cascais, que acabaram por conseguir depois recuperar o corpo.