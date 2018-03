Pub

Há ainda atrasos na ligação Montijo-Lisboa

As ligação fluviais Cacilhas-Lisboa e Trafaria/Porto Brandão/Belém têm estado a sofrer interrupções devido ao agravamento do estado do tempo, registando-se ainda atrasos na travessia Montijo-Lisboa, segundo fonte do grupo Transtejo.

De acordo com um ponto de situação feito pelo grupo Transtejo à 10:45,a ligação Cacilhas-Lisboa foi suspensa por não existirem condições de segurança para a realização da travessia e para o embarque e desembarque de passageiros. Cerca das 11:20 essa ligação foi retomada.

Anteriormente já tinha sido suspensa a ligação fluvial entre a Trafaria (Almada) e Lisboa por tempo indeterminado devido às condições meteorológicas adversas, a qual também já foi retomada. Contudo, permanece ainda suspenso percurso entre Porto Brandão-Trafaria.

A mesma fonte da Transtejo disse à Lusa que estão a verificar-se também alguns atrasos na ligação Montijo-Lisboa, provocados pelas condições meteorológicas adversas.

"Consoante a evolução do estado do mar, a ligação poderá vir a ser reposta ao longo do dia", segundo a mesma fonte, que destacou que já no fim de semana esta ligação esteve interrompida intermitentemente devido ao mau tempo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou toda a costa portuguesa sob aviso amarelo até às 03:00 de terça-feira devido à previsão de agitação marítima forte.