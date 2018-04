Pub

Na manhã desta segunda-feira estavam transitáveis apenas as ligações entre Covilhã/Piornos e Seia/Sabugueiro

A maioria das estradas da Serra da Estrela estão esta segunda-feira encerradas devido à queda de neve e às condições climatéricas adversas, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

De acordo com a fonte, às 09:15, encontravam-se encerrados os troços Piornos/Torre, Torre/Lagoa Comprida, Lagoa Comprida/Loriga, Loriga/Cruzamento do Sabugueiro/Cruzamento de Gouveia, Cruzamento do Sabugueiro/Penhas Douradas/Manteigas e Manteigas/Covilhã.

À mesma hora estavam apenas transitáveis as ligações entre Covilhã/Piornos e Seia/Sabugueiro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta segunda-feira "períodos de chuva ou aguaceiros, diminuindo de intensidade e frequência a partir do meio da tarde", bem como "queda de neve acima de 800 metros, subindo gradualmente a cota para 1.200/1.400 metros".