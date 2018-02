Pub

Em Alijó, Sabrosa e Vila Real as crianças foram mais cedo para casa por precaução

Centenas de alunos das escolas dos concelhos de Alijó, Sabrosa e Vila Real estão a regressar mais cedo a casa devido à queda de neve e formação de gelo, indicaram fontes das autarquias.

O vereador da Proteção Civil de Vila Real, Carlos Silva, disse à agência Lusa que se decidiu fechar as escolas mais cedo na tarde de hoje como uma medida de precaução devido à neve que cai com alguma intensidade no concelho.

A medida tem como objetivo garantir a passagem dos transportes escolares em segurança.

Também no concelho vizinho de Sabrosa, o presidente da autarquia, Domingos Carvas, confirmou que as escolas já fecharam e os alunos estão a ser transportados mais cedo para as suas casas igualmente devido à neve.

Em Alijó os estabelecimentos de ensino já não abriram à tarde mas, neste caso, foi como medida de precaução devido à acumulação de gelo nas estradas.

O vice-presidente da Câmara de Alijó e responsável pela Proteção Civil, Vítor Ferreira, disse à agência Lusa que as previsões apontam para temperaturas baixas, principalmente a meio da tarde, e, como medida de precaução, o município decidiu encerrar as escolas da sede do concelho, do Pinhão e as primárias espalhadas por algumas aldeias.

Trata-se, explicou, de uma medida preventiva devido à possibilidade de acumulação de gelo nas estradas que poderia trazer dificuldades acrescidas na passagem dos transportes escolares.

Vítor Ferreira referiu que foram também avisadas as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho para que antecipem o apoio domiciliário aos seus utentes.

Os meios das autarquias estão no terreno a espalhar sal pelas vias.

Na manhã de hoje começou a chover em alguns concelhos de Vila Real, inclusive na cidade capital de distrito, em alguns casos uma chuva acompanhada de granizo e de neve.

As temperaturas baixaram significativamente comparativamente com o dia de segunda-feira.

Bragança, Guarda e Vila Real, estão sob aviso laranja (o segundo mais grave) devido à queda de neve.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a queda de neve acima dos 400 ou 600 metros deixa os distritos de Bragança e Vila Real sob aviso laranja entre as 18:00 de hoje e as 06:00 de quarta-feira.