Pub

Os meios da autarquia e dos bombeiros estão espalhados pelo terreno a limpar as vias e a espalhar sal para que todas as estradas fiquem transitáveis

As escolas de Montalegre estão hoje fechadas devido à queda de neve que se verificou esta manhã, deixando em casa cerca de 700 alunos, disse fonte da Proteção Civil Municipal.

David Teixeira, vereador da Proteção Civil de Montalegre, disse que começou a nevar cerca das 06:00 e que, desde então, os meios da autarquia e dos bombeiros estão espalhados pelo terreno a limpar as vias e a espalhar sal para que todas as estradas fiquem transitáveis.

O concelho dispõe de vários de veículos dos bombeiros e câmara preparados para limpar a neve das estradas e também, se necessário, espalhar sal.

Quando é necessário, o município contratualiza ainda com particulares a utilização de tratores, também com equipamento adaptado, que vão para as estradas ajudar nas operações de limpeza.

E, devido à neve, hoje não há atividades letivas nos estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas Doutor Bento da Cruz, em Montalegre.

Uma situação que, segundo David Teixeira, deixa em casa cerca de 700 alunos do centro escolar (primeiro ciclo e pré-escolar) e escola básica e secundária Doutor Bento da Cruz.

Em menos de uma semana este é o segundo nevão que cai sobre Montalegre e que afeta as atividades letivas. Na quarta-feira os estudantes também ficaram sem aulas.

A neve e as paisagens pintadas de brancas são, no entanto, uma atração turística que leva muitos visitantes a este concelho do Norte do distrito de Vila Real.