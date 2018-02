Pub

Decisão surge no prolongamento do "Alerta Laranja" por parte do Instituto Português do Mar e Atmosfera

Os serviços municipais de Proteção Civil de Alijó e Vila Pouca de Aguiar decidiram esta terça-feira manter suspensas as atividades letivas na quarta-feira, devido às previsões de queda de neve e formação de gelo durante a noite.

O nevão que atingiu esta terça-feira o distrito de Vila Real levou à suspensão das aulas em 11 dos 14 concelhos, durante o período da tarde, como medida de prevenção e para efetuar o transporte dos alunos mais cedo para casa.

Devido ao prolongamento do 'Alerta Laranja' pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) para as próximas horas, o serviço municipal de Proteção Civil de Alijó informou que decidiu manter suspensas as atividades letivas durante o dia de quarta-feira, uma medida que afeta cerca de mil alunos.

"Prevê-se formação de gelo durante a noite e agravamento do mau tempo, dificultando a circulação na rede viária municipal", referiu fonte da autarquia.

A Proteção Civil de Alijó irá reunir para fazer o ponto de situação às 06:00 de quarta-feira.

Na quarta-feira, ficarão também fechados os estabelecimentos do Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar, onde estudam cerca de mil alunos, devido à queda de neve e acumulação de gelo nas estradas.

Esta tarde, os estudantes regressaram mais cedo a casa em Vila Real, Alijó, Sabrosa, Murça, Boticas, Chaves, Valpaços, Ribeira de Pena, Vila Pouca de Aguiar, Montalegre e Santa Marta de Penaguião, desde o Douro até à zona do Alto Tâmega.

A neve provocou também muitas dificuldades na circulação rodoviária um pouco por todo o distrito.

Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) disse à agência Lusa que a galeria sul do Túnel do Marão -- Autoestrada 4 (A4), sentido Amarante -- Vila Real, está a sofrer cortes momentâneos de trânsito para evitar filas no interior da infraestrutura devido à grande acumulação de neve à saída do lado de Vila Real.

Trata-se, segundo a fonte, de um procedimento de segurança.

De acordo com a GNR, a circulação está também complicada no Itinerário Principal 4 (IP4), na zona do Alto de Espinho, na serra do Marão, entre Amarante e Vila Real, bem como na Autoestrada 24 (A24), entre Vila Real e Vila Pouca de Aguiar, na A4 entre o Pópulo e Murça e no Itinerário Complementar 5 (IC5) que liga a Alijó.

Por alguns períodos estas vias ficam cortadas e condicionadas à passagem dos limpa-neves.

Outras estradas nacionais e municipais do distrito estão com a circulação dificultada devido à neve, havendo alguns pontos considerados "mais críticos" e que exigem mais precauções por parte dos automobilistas.

Há por isso, um apelo generalizado por parte das autoridades para que se evitem viagens desnecessárias.

Muitos automobilistas queixam-se, através das redes sociais, de esperas de várias horas até conseguirem prosseguir viagem, há também relatos de carros ligeiros e pesados atravessados nas estradas e poucos limpa-neves para dar resposta às necessidades.