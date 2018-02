Pub

A neve continua a causar estragos naquela zona do país, mas GNR diz que "a situação melhorou"

Pelo menos doze viaturas ficaram esta quarta-feira danificadas na queda de proteções de estacionamentos, devido ao peso da neve, nos parques de duas superfícies comerciais de Bragança, informou a PSP.

Durante a tarde de hoje, a proteção do parque de estacionamento exterior do Intermarché desabou atingindo dez viaturas, "algumas das quais ficaram bastante danificadas", segundo disse à Lusa o comandante distrital da PSP, Amândio Correia.

A polícia tomou conta da ocorrência, assim como de outra semelhante, durante a manhã, no parque de estacionamento de outro supermercado, o Lidl, onde duas viaturas foram atingidas pela proteção do estacionamento.

O mesmo ocorreu num stand privado de automóveis, também nesta cidade, desconhecendo-se as consequências em concreto, já que o caso não foi comunicado às autoridades.

A neve continua a causar constrangimentos no distrito de Bragança, mas "a situação melhorou" desde a manhã de hoje, segundo a GNR, nomeadamente nas estradas da região.

Segundo informação do comando distrital, continua a haver condicionamentos em várias vias, nomeadamente municipais e nacionais, mas "todas estão transitáveis", pedindo-se, no entanto prudência aos automobilistas.

O peso da neve provocou também várias quedas de árvores por todo o distrito, segundo informação do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

A neve parou de cair antes do início da manhã de hoje, mas a acumulação que aconteceu desde o final da tarde de terça-feira ainda é visível e motivo de constrangimentos por todo o distrito de Bragança.

No dia de hoje não houve aulas em oito dos 12 concelhos do distrito.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para um possível desagravamento da situação, com a chuva e o aumento das temperaturas a puderem afastar a formação de gelo e a queda de mais neve.

De acordo com as previsões oficiais, quinta-feira a temperatura mínima sobre, em Bragança, de dois graus negativos para três positivos, e a máxima de cinco para onze.