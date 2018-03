Pub

Um comboio está detido ao quilómetro 95 da Linha da Beira Alta

A circulação de comboios na Linha da Beira Alta, entre Santa Comba Dão e Carregal do Sal, no distrito de Viseu, está suspensa devido às condições atmosféricas, disse à agência Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal.

Um comboio está detido ao quilómetro 95 da Linha da Beira Alta, entre as estações de Santa Comba Dão e de Carregal do Sal, "com danos no pantógrafo, devido a cascas e folhas na catenária", obrigando à suspensão da circulação neste troço, precisou a mesma fonte.

A circulação de comboios na ferrovia que liga Lisboa à Guarda e à fronteira de Vilar Formoso, no distrito da Guarda, está condicionada na zona de Nelas, também devido às condições atmosféricas.

Uma catenária sem tensão entre Oliveirinha, no concelho de Carregal do Sal, e Nelas, no distrito de Viseu, está a condicionar a circulação na via, adiantou ainda a mesma fonte.