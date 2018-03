Pub

A avenida Dom Carlos I, na zona da barra do Douro, no Porto, foi cortada ao trânsito devido ao aviso vermelho para agitação marítima emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), revelou hoje a autarquia.

No seu portal de notícias, a Câmara do Porto indica que o "aviso vermelho" do IPMA para a agitação marítima no Porto diz respeito ao período entre as 03:00 e as 15:00 de domingo e esclarece que a avenida Dom Carlos I foi encerrada ao trânsito ao fim da tarde de sexta-feira, "devido ao agravamento das condições oceanográficas".

De acordo com a autarquia, o estado do mar vai ser monitorizado "através do CGI - Centro de Gestão Integrada, o que permitirá acionar, caso se justifique, um dispositivo de resposta articulado entre os serviços do Ambiente, Mobilidade, Bombeiros Sapadores, Polícia Municipal e Proteção Civil".

"Perante as previsões meteorológicas, que apontam também para a ocorrência de ventos com rajadas que podem chegar aos 100 km/h ainda hoje, e devido ao agravamento da agitação marítima, com expectável aumento de risco de galgamentos e de enchentes, a Proteção Civil Municipal recomenda à população que tome as devidas precauções", descreve o município.

"Apela-se, pois, ao respeito pelos perímetros de segurança estabelecidos para peões junto da orla costeira e acessos aos molhes", acrescenta.