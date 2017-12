Pub

Autoridades colocam região em alerta laranja

Seis distritos estão sob aviso laranja, o segundo mais grave, por causa do estado do mar até meio do dia de hoje, com a agitação marítima a fechar sete barras na costa Norte e a condicionar outras duas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão sob aviso laranja até às 14:59, por causa da agitação marítima, os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, com previsão de ondas de noroeste que podem atingir uma altura máxima de 10 metros.

O estado do mar obrigou também a encerrar as barras nas capitanias dos portos de Caminha, Viana do Castelo, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, Nazaré e Cascais, segundo a Marinha.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Estes avisos laranja por causa da agitação marítima vão passar progressivamente a amarelo (um nível abaixo), abrangendo também outros distritos até meio do dia de quinta-feira.

De acordo com o IPMA, estarão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima os distritos de Faro e Beja (até às 03:59 de quinta-feira), Lisboa e Setúbal (até às 05:59) e Viana do Castelo, Porto, Leiria, Aveiro Coimbra e Braga (até às 11:59).

Por causa da agitação marítima, a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertaram na segunda-feira para as eventuais consequências da previsão de agravamento do estado do mar na costa oeste portuguesa.

Em comunicado, a Marinha adiantou que o alerta é dirigido a toda a comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, especialmente a norte do Cabo da Roca, bem como a toda a população em geral que frequente as zonas costeiras ao logo de toda a faixa litoral oeste.

A Marinha recomenda à população que se abstenha da prática de passeios junto à costa e nas praias, bem como da prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima.

Já aos pescadores lúdicos de pesca à cana a Marinha aconselha cautela, evitando pescar junto a zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação das ondas.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para hoje em Portugal continental são esperados aguaceiros fracos, passando a períodos de chuva no Norte e Centro a partir do final da tarde e uma pequena subida da temperatura mínima, que hoje descerá até aos 3º na Guarda.

Já as temperaturas máximas vão variar entre os 9º em Bragança e Guarda, 10º em Vila Real e Viseu, 13º em Braga, 14º em Viana do Castelo, Porto e Coimbra, 15º em Leiria, 16º em Lisboa e Santarém e 18º em Faro.

Para as ilhas, o IPMA prevê nos Açores períodos de céu muito nublado com abertas e vento sudoeste moderado (20/30 km/h), tornando-se fresco (30/40 km/h) com rajadas até 55 km/h para a noite, e na Madeira céu com períodos de muita nebulosidade e vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante norte.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 14º em ponta Delgada e os 15 no Funchal e as máximas chegarão aos 19º em Ponta Delgada e 20º no Funchal.