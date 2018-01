Pub

Capitania recebeu informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera

A Capitania do Porto do Funchal recomendou este domingo aos proprietários ou armadores das embarcações para as manterem nos portos de abrigo, devido à previsão de agitação marítima forte no arquipélago até às 18:00 de segunda-feira.

Num comunicado emitido hoje no final da tarde, a Capitania informou que recebeu do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) um aviso de agitação marítima forte para a Madeira.

A previsão é de vento de norte-noroeste (27 a 35 quilómetros/hora) a muito fresco (36 a 44 quilómetros/hora), que irá diminuir gradualmente para bonançoso (13 a 18 quilómetros/hora) a moderado (19 a 26 quilómetros/hora), tornando-se temporariamente variável fraco (7 a 12 quilómetros/hora) a bonançoso durante a tarde.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O IPMA prevê visibilidade boa a moderada e ondulação na costa norte de noroeste de 4 a 5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros.

Para a costa sul prevê-se ondulação de sueste de 1,5 a 2,5 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros. Porém, na parte mais a oeste as ondas poderão ser de 3 a 5 metros.

A Capitania informa ainda que os avisos de mau tempo e de vento forte foram cancelados pelo IPMA.