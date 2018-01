Pub

Marinha alerta que ondas podem atingir os sete metros de altura e pede precaução

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) e a Marinha alertaram hoje para um "novo agravamento gradual" do estado do mar na costa oeste de Portugal continental a partir de terça-feira à tarde e até à madrugada de sábado.

Numa nota disponível na página na Internet, a AMN indicou que esta previsão do estado do mar "agrava-se esta quarta-feira e quinta-feira, com ondas que podem chegar aos sete metros de altura em alto-mar, o que originará forte rebentação junto à costa oeste de Portugal continental".

De acordo com a AMN, é expectável que o estado do mar se mantenha com ondas altas "até à madrugada de sábado".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Neste âmbito, a AMN e a Marinha reforçam a recomendação, "em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar", o eventual regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução, bem como outras informações das capitanias dos portos sobre as condições de acesso aos portos, evitando sair para o mar até que as condições melhorem.

Dirigindo-se à população em geral que frequente as zonas costeiras ao longo de toda a faixa litoral oeste do continente, as autoridades aconselham os cidadãos para que "até ao final de sexta-feira se abstenham da prática de passeios junto à costa e nas praias, bem como da prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima, sendo essencial que assumam uma postura preventiva não se expondo desnecessariamente ao risco".

"Caso exista absoluta necessidade de se deslocar até à orla costeira, deverá manter-se uma atitude vigilante e ter sempre presente que nestas condições extremas o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras", frisaram a AMN e a Marinha.

As autoridades marítimas deixam ainda conselhos para os pescadores lúdicos de pesca à cana, recomendando que "assumam extrema cautela, evitando pescar junto às falésias e zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que o mar nestas situações extremas alcança muitas vezes zonas aparentemente seguras".