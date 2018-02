Pub

Uma das vias está encerrada à circulação entre Caxias e Paço de Arcos, no sentido Cascais - Lisboa

A EN6 - a estrada Marginal entre Cascais e Lisboa - esteve fechada desde as 14h10 desta quarta-feira devido à forte ondulação. Pelas 15:45 segundo fonte da PSP de Oeiras, só uma das vias estava interdita à circulação - entre Caxias e Paço de Arcos, no sentido Cascais - Lisboa.

A interdição está relacionada com o facto de as ondas estarem a chegar ao alcatrão e o tráfego só deverá ser retomado quando a maré descer o suficiente para que as ondas recuem, segundo as autoridades.

A baixa-mar está prevista para as 20h00.