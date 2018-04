Pub

Avaliadora na área de medicamentos biológicos no Infarmed explica como são produzidas as vacinas e como chegam ao mercado

Há 20 anos a integrar a Comissão Técnica de Vacinação, Margarida Menezes Ferreira diz que as vacinas são seguras e que não existe nenhuma base científica que justifique a decisão de não vacinar. Apenas "fantasias que não têm suporte nenhum". Numa altura em que o país enfrenta mais um surto de sarampo, a avaliadora na área de medicamentos biológicos da Direção de Avaliação de Medicamentos do Infarmed explica como são produzidas as vacinas e como chegam ao mercado. Como há pessoas infetadas que tinham a vacina, diz que a comissão está atenta à situação, para "tentar perceber se há normas que têm de ser revistas". A representar Portugal na Agência Europeia de Medicamentos (EMA), Margarida vive a ciência desde muito cedo. E é com a arte que passa o tempo que sobra.

Porque devem as pessoas vacinar-se?

Porque é a melhor forma de prevenir doenças que são altamente contagiosas. Se há medicamento que é absolutamente imbatível do ponto de vista da proteção que confere são as vacinas.

Faz sentido tornar as vacinas obrigatórias?

Sou contrária à tutela da nossa saúde. Todos temos de ser responsáveis. Não me parece que criar obrigatoriedade seja a melhor estratégia. Mas também considero que é aberrante a decisão de não vacinar, porque é baseada em fantasmas que não têm razão de existir. São fantasias que não têm suporte nenhum. A associação com o autismo, por exemplo, nunca foi confirmada. Não tinha base nenhuma para existir e veio suscitar um abandono despropositado da vacinação, que faz que as doenças infecciosas ganhem um território que não tinham. Isto é muito injusto para a sociedade, que tem de lidar com movimentos muito mais acelerados, com possibilidades de transmissão praticamente impossíveis de controlar. É como atear um fósforo.

De que forma são produzidas?

Existem muitos processos de fabrico. Há vacinas que são substâncias extraídas, outras são substâncias purificadas, outras usam substâncias produzidas por tecnologia do ADN recombinante.

Como é produzida a vacina do sarampo, por exemplo?

Tem um processo de produção parecido com o da vacina da gripe e o da papeira. Todas elas usam o ovo da galinha como células de multiplicação de vírus. Todos as que fazem parte da antiga tríplice e que é mantida - sarampo, papeira e rubéola - são vírus vivos, que se multiplicam e são atenuados. Já não transmitem doença, só transmitem proteção. Antigamente, as crianças que apanhavam papeira eram postas em contacto com outras para que todas apanhassem a doença. Era um sistema de vacinação em conjunto, só que era através da transmissão da doença. Foi uma maneira de resolver a questão através do próprio vírus, que é administrado sem doença.

Há situações em que são usados fetos abortados para multiplicar o vírus?

Todos os vírus iniciais vieram de doentes. Estes três - papeira, sarampo e rubéola - são de contágio e infeção humana, pelo que mais facilmente são multiplicados em células humanas. No entanto, a papeira e o sarampo também conseguem ser multiplicados em células de embrião de galinha. Mas o vírus da rubéola não, porque não se multiplica. É por isso que não se pode usar o mesmo sistema para o produzir. O vírus da rubéola tem de ser feito em células de origem humana. O que aconteceu foi que o vírus inicial foi colhido num doente e expandido, numa fase inicial, num tecido embrionário de um aborto, que não foi induzido para o efeito. Este foi usado para multiplicar o vírus. Houve uma multiplicação muito grande dessas células, divididas até à exaustão para produção [vacinas]. Foi possível até ao início dos anos 2000.

E continuam a ser usados?

Não há abortos induzidos para obter células. Atualmente, as células embrionárias vêm praticamente todas das técnicas de reprodução medicamente assistida. Existe legislação que permite a utilização de células embrionárias [criadas in vitro] para fins de investigação. Desde que não haja um projeto parental associado, os embriões excedentários [porque nem todos são implantados nos pacientes] têm uma utilidade. Hoje é uma tolice chamar-lhes células de aborto. No caso da rubéola, houve o desenvolvimento de uma nova linhagem para continuar o sistema de produção da vacina. Mas não há um recurso frequente a estas células. Na história da vacina da rubéola vamos na segunda série de células obtidas a partir de tecido embrionário. Mas não foram abortos induzidos. Inicialmente houve identificação do vírus da rubéola num aborto, que teria provocado o mesmo. Isto foi em 1964.

Como funciona o processo de autorização das vacinas?

É igual ao de qualquer outro medicamento. Quase todas são de submissão centralizada. Nos anos 1960-70, cada país tinha a sua autorização de vacinas. E Portugal também as teve, através da submissão de um dossiê de medicamento com informação sobre qualidade, estabilidade, etc. A parte não clínica, no fundo. Como a doença não pode ser induzida em pessoas, a demonstração clínica baseia-se em estudos de capacidade de imunogenicidade e de gerar proteção.

O que torna as vacinas seguras?

A qualidade, em primeiro lugar. São todas avaliadas de forma a ter sistemas de produção qualificados, com todos os contaminantes acautelados. Nenhum medicamento é 100% seguro por definição. Existem é medidas para ter a certeza de que se está numa zona confortável de risco. Há riscos, por isso é que todos os medicamentos têm um folheto com os efeitos esperados. Mas estamos a falar de medicamentos que estão desde os anos 1960 a ser administrados à população inteira. Portugal tinha - infelizmente para o sarampo já não tem - 95% a 98% de taxa de cobertura há alguns anos.

Há pessoas que foram vacinas e que contraíram a infeção. Isto quer dizer que a imunidade passa?

O Programa de Vacinação está sempre a rever as estratégias. É difícil antever o comportamento de um vírus. O facto de ainda estar em circulação e de ter menos oportunidades de multiplicação pode, eventualmente, levar a que seja mais virulento. Não é possível antever. Na comissão estamos sempre a tentar perceber se é preciso ou não rever as normas de vacinação para acompanhar aquilo que é a condição atual. É possível que o sistema atualmente proposto possa não dar cobertura total. E as pessoas também podem não ter cumprido a totalidade do número de doses que eram necessárias.

Não sendo através da obrigatoriedade, como se contrariam os movimentos antivacinas?

Com a responsabilidade social de cada um, não só na maneira como encara o seu papel enquanto indivíduo, mas também como pai. É terem um ato de inteligência científica que lhes permita compreender o impacto disto. A saúde também tem de ser estudada. Deve fazer parte da educação de cada um.

É licenciada em Biologia e doutorada em Bioquímica Médica. Quando é que surgiu o interesse por esta área?

Talvez com o Lavoisier, no 6.º ano do liceu. Fiz-lhe uns bigodes e a professora ficou muito zangada. A partir daí surgiu uma conversa muito engraçada sobre o papel da química. Sempre me interessou a parte biológica, a ciência. Não havia Bioquímica quando fiz a licenciatura, pelo que fiz Biologia com as opções todas humanas. Acabei por fazer o doutoramento em Bioquímica Médica.

Já havia ligações fortes à ciência na família?

Sim. A minha mãe foi a primeira mulher doutorada a assumir o conselho científico da Faculdade de Ciências de Lisboa. E o meu avô foi professor e diretor da faculdade.

Em que momento começou a dedicar-se às vacinas?

Entrei no Infarmed para desenvolver o laboratório na área dos medicamentos biológicos. Estávamos na fase de montagem do projeto. Quando ficou concluído, dediquei-me a perceber o que envolvia a questão das vacinas. Estou na Comissão Nacional de Vacinação desde 1998. Fiz logo, com a Direção-Geral da Saúde, a primeira iniciativa para controlar cada lote de vacinas que era distribuído no Plano Nacional de Vacinação. Montámos um sistema para verificar a qualidade de cada lote que era administrado.

Tem também um grande interesse por arte...

É minha grande amiga no resto do dia. Houve uma altura em que estive a trabalhar com a Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, a fazer um levantamento de imagens para preparar o Pavilhão de Portugal em Sevilha [1992]. Foi na sequência desse levantamento das imagens sobre portugueses a falar no mundo que surgiu a hipótese de fazer uma instalação. Já estava previsto pelo arquiteto um Corredor de Língua Portuguesa, mas ainda não estava desenhado.