Margarida Balseiro Lopes é a primeira mulher a liderar a JSD

A Juventude Social Democrata elegeu este domingo uma nova líder: Margarida Balseiro Lopes foi a escolhida e será a primeira mulher a liderar esta estrutura partidária.

Na corrida à liderança para os órgãos nacionais da JSD no mandato 2018-2020 estavam André Neves e Margarida Balseiro Lopes, ambos com 28 anos, sendo que o primeiro apoiou o atual presidente do PSD, Rui Rio, nas últimas eleições diretas do partido, enquanto a nova líder da JSD não declarou apoio a nenhum candidato nesta disputa interna.

A jovem consultora fiscal, nascida e criada na Marinha Grande, é a mais jovem deputada da sua bancada na AR, tendo sido eleita por Leiria.

A prioridade na sua moção "Conquistar Portugal" é "a modernização e digitalização" da escola, propondo a substituição dos manuais tradicionais por digitais, e quer lançar a discussão sobre o Rendimento Básico Incondicional.

A participação dos alunos na avaliação dos professores é outra das ideias da candidata à líder da JSD, que propõe alterações em todos os graus de ensino, a começar pelo pré-escolar, que quer gratuito, para já, a partir dos 2 anos mas, idealmente, logo no final da licença parental.

Para lá da educação, a candidata à liderança da JSD quer colocar na agenda política o tema do Rendimento Básico Incondicional (RBI), que constava de uma moção setorial defendida no último Congresso do partido pelo ex-líder da JSD Pedro Duarte e pelo comissário europeu Carlos Moedas.

A JSD era, desde dezembro de 2014 e até agora, liderada pelo deputado Simão Ribeiro, de 31 anos.