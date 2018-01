O deputado do CDS-PP, Telmo Correia, durante o debate da moção de censura ao governo apresentada pelo CDS-PP na Assembleia da República, Lisboa, 24 de outubro de 2017 . A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, responsabilizou hoje o primeiro-ministro, António Costa, pelas falhas do Governo nos incêndios. JOSE SENA GOULAO/LUSA

Marcelo Rebelo de Sousa é 20.º chefe de Estado da República portuguesa, eleito em 24 de janeiro de 2016, com 2.413.956 votos, cerca de 52%, face a outros nove candidatos.

O dirigente do CDS-PP Telmo Correia defende que o Presidente da República tem exercido um "mandato exemplar" e adianta que o partido deseja "uma recandidatura" de Marcelo Rebelo de Sousa.

"A não ser que alguma coisa de muito invulgar e muito extraordinário acontecesse, quem esteve e quem apoiou da primeira vez e classifica o mandato como exemplar, naturalmente, o CDS não terá outra posição que não seja desejar uma recandidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa e estará, como esteve na primeira vez, nesse apoio", afirmou Telmo Correia.

Em declarações à Lusa, o dirigente e deputado centrista destaca a capacidade pessoal de empatia de Marcelo Rebelo de Sousa, patente no seu papel face às tragédias dos incêndios de 2017, nem como o veto à lei do financiamento dos partidos.

Dois anos depois da eleição, que se cumprem na quarta-feira, o CDS considera que se trata de "um mandato exemplar" e já pensa na reeleição do chefe de Estado, embora assinalando "a cautela" de se tratar de "um ato de vontade pessoal" e de o partido ter ainda pela frente dois congressos antes de uma eventual recandidatura.

"Este foi, à partida, o Presidente que foi eleito, se calhar, com maior liberdade em relação a qualquer base eleitoral de apoio, não que não a tivesse, o CDS fez parte da base eleitoral de apoio", referiu.

"Desde a campanha, pela forma como foi feita, pelas opções que fez o professor Marcelo Rebelo de Sousa, é talvez um Presidente que foi eleito com grande liberdade em relação à sua base eleitoral de apoio. Portanto, tinha essencialmente um compromisso, com o país e com os portugueses, o de cumprir o seu programa e ser coerente com aquilo que ele próprio é, a sua maneira de pensar, de olhar para o país, as suas preocupações", sustentou.

Telmo Correia assinala "a nota de destaque talvez mais alta e marcante do seu mandato, percebendo muito bem o sentimento do país, num momento em que o país teve um ano horribilis para Portugal, com os incêndios".

"O Presidente da República talvez tenha compreendido como ninguém o sentimento do país nessa matéria e usar a sua capacidade pessoal de empatia para transmitir muito bem esse sentimento aos portugueses", declarou.

Do ponto de vista político, Telmo Correia ressalvou que o CDS "não terá concordado sempre com a análise" de Marcelo Rebelo de Sousa, mas sublinha que "quando usou os instrumentos fundamentais de exercício de um Presidente da República" os centristas só se podem "congratular com a forma como o fez, designadamente na lei do financiamento dos partidos".