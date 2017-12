Pub

O Presidente da República foi operado ontem, ao início da tarde, a uma hérnia umbilical

Marcelo Rebelo de Sousa foi operado esta quinta-feira a uma hérnia umbilical e está internado no hospital Curry Cabral, em Lisboa. Mas isso não o impediu de promulgar quatro diplomas, ainda durante o dia de ontem, horas depois de ter saído do bloco operatório.

De acordo com o site da Presidência da República, "o Presidente da República promulgou ontem à noite os seguintes diplomas do Governo", e passa a enumerar quais foram:

- Reclassifica como Monumento Nacional o conjunto denominado "Palace Hotel do Buçaco e mata envolvente, incluindo as capelas e ermidas, Cruz Alta e tudo o que nela se contém de interesse histórico e artístico, em conjunto com o Convento de Santa Cruz do Buçaco", no Buçaco, freguesia do Luso, concelho da Mealhada, distrito de Aveiro.

- Classifica como Monumento Nacional a Paisagem Cultural do Sistelo, no concelho de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo.

- Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e a República Francesa sobre a Assistência e a Cooperação no Domínio da Proteção Civil, assinado a 27 de abril de 2015 em Lisboa.

- Na sequência das dúvidas suscitadas aquando da promulgação do Decreto-Lei que o presente diploma vem regulamentar e da sua alteração por ratificação parlamentar, também este decreto levanta dúvidas quanto à paridade de tratamento. No entanto, para que se não gere uma situação mais complexa do que a vigente, o Presidente da República promulgou o diploma que regulamenta o Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, que aprova um regime de contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do conhecimento.

O Presidente da República já recebeu visitas durante o dia de hoje. A primeira foi a de Francisco George, mas o Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente também já visitou Marcelo e Eduardo Ferro Rodrigues irá fazê-lo ainda esta manhã.

Marcelo Rebelo de Sousa "está bem disposto", revelou Francisco George à RTP, esta sexta-feira de manhã, à saída do hospital Curry Cabral, onde se dirigiu para visitar "o amigo. O presidente da Cruz Vermelha não quis prestar mais declarações aos jornalistas, justificando que realizou a visita "a título particular".

Para esta sexta-feira estão agendadas as visitas do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues (11h30) e do primeiro-ministro António Costa, que estará acompanhado do ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes (12h00).

Em conferência de imprensa no hospital Curry Cabral, o cirurgião Eduardo Barroso, que operou Marcelo Rebelo de Sousa, explicou que o chefe de Estado ficará internado dois após a "cirurgia simples" a que foi submetido.

Segundo Barroso, a intervenção estava prevista para o dia 4 de janeiro e deveria ter sido feita em ambulatório, mas o médico da presidência, Daniel Matos, avaliou esta manhã o presidente e considerou que a hérnia precisava de tratamento urgente "porque encarcerou", explicou Eduardo Barroso. A cirurgia correu bem, garantiu o cirurgião, explicando que foi necessária uma pequena recessão do intestino dado o encarceramento da hérnia umbilical.

O presidente foi operado pelas 14h00 e a intervenção levou cerca de hora e meia. Eduardo Barroso referiu ainda que um doente nesta situação - e Marcelo é um "doente igual aos outros", sublinhou - deverá ficar internado 48 horas. "Se ele quiser ir para casa mais cedo, se calhar vou vê-lo a casa", admitiu. Questionado pelos jornalistas se Marcelo estará em condições físicas e clínicas de dirigir aos portugueses uma mensagem de Ano Novo, o médico respondeu sem hesitar: "com certeza".

O médico da Presidência, Daniel Matos, acrescentou que não há nenhum impedimento para que Marcelo Rebelo de Sousa possa fazer a vida normal "a curto prazo".