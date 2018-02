Pub

O Presidente teve hoje novo banho de multidão na chegada à ilha do Príncipe

Meia dúzia de professoras, um mecânico, um ministro, quatro deputados, um Presidente e uma canção de protesto ou "um bloco ao centro" em plena chancelaria da embaixada portuguesa, não fosse "o olhar da deputada do PCP". O Presidente teve hoje novo banho de multidão na chegada à ilha do Príncipe.

Entre a chegada ao aeroporto do Príncipe e primeira cerimónia oficial, no Palácio do Governo, Marcelo Rebelo de Sousa demorou mais de uma hora. Logo no aeroporto, o Presidente não resistiu às centenas de pessoas que o esperavam, enchendo a estrada com palavras de ordem, cantares e batuques.

A comitiva fez o caminho até à capital, Santo António, em passo lento, com o Presidente a insistir em cumprimentar todos os pequenos grupos que lhe acenavam na berma da estrada. A entrada na pequena cidade, aconchegada numa tranquila baía e rodeada de montanhas verdes - a ilha do Príncipe é Reserva Mundial da Bioesfera -, foi feita a pé, entre grupos de crianças e jovens, quase todos com pequenas bandeiras de papel, a portuguesa de um lado e a santomense do outro. Letras e algumas coreografias ensaiadas, um tambor e uma corneta, e milhares de pequenos sorrisos rasgados. Aconteceu festa e foi da boa, no arranque deste último dia da visita de Estado a São Tomé e Príncipe.

Da noite de ontem, noutra ilha, sobra uma história deliciosa já no final de uma receção à comunidade portuguesa. Tudo começa com um pequeno grupo de professoras acompanhadas por um mecânico com uma ideia fixa: queria cantar Grândola Vila Morena dentro da Chancelaria da Embaixada, de preferência com o Presidente ao lado.

Tudo não passaria de uma ideia teimosa, não fosse Augusto Santos Silva ter sabido da coisa. As professoras cumprimentaram o ministro dos Negócios Estrangeiros e o mecânico aproveitou para lhe confessar o projeto. O chefe da diplomacia portuguesa foi rápido na resposta. Disse que não só alinhava na ideia, como ia convencer o Presidente a juntar-se ao grupo.

Ora, ali estava uma bela ideia, pensou Marcelo quando foi desencaminhado por Augusto e foi logo convocar os deputados portugueses que acompanham a visita. Não se diz que não ao Presidente e João Almeida, do CDS, Duarte Marques, do PSD, Lara Martinho do PS e Carla Cruz do PCP lá alinharam na cantoria.

Um longo aplauso e gargalhadas encerraram a sessão, com o Presidente a dizer que tinham estado "ao mais alto nível". Marcelo contou a história mal acabaram os aplausos. "Estas professoras propuseram que cantasse. O senhor ministro veio portador desse pedido e conseguimos juntar quase todos os deputados, só faltam o Bloco e os Verdes, que já tinham saído" - respetivamente, João Vasconcelos e José Luís Ferreira. Uma cantiga destas, ainda por cima com os deputados do PSD e do CDS a alinhar no coro, merecia uma outra leitura, política e o Presidente, claro, seria o analista de serviço: "tivemos aqui um verdadeiro bloco ao centro", disse Marcelo que logo fez uma pausa e emendou "um bloco ao centro, diria, não fosse a cara aqui da deputada do PCP".

