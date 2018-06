Pub

O Presidente da República falou de Cristiano Ronaldo e de Vladimir Putin com o líder norte-americano

Marcelo Rebelo de Sousa está reunido com Donald Trump. A reunião estava marcada para as 19:00 portuguesas e antes os dois chefes de Estado prestaram algumas declarações aos jornalistas.

"Portugal é muito importante para o nosso país", referiu Donald Trump, sorridente.

Numa declaração conjunta, onde Trump voltou a falar muito sobre a imigração por insistência da imprensa norte-americana que estava presente na sala. Quando as perguntas sobre política interna terminaram, Marcelo Rebelo de Sousa começou por lembrar que o vinho usado para brindar à independência dos Estados Unidos foi um Madeira e que a comunidade de imigrantes portugueses nos Estados Unidos está bem integrada. Marcelo falou de futebol e do mundial da Rússia; falou de Cristiano Ronaldo e do seu encontro em Moscovo com Vladimir Putin.

Trump disse não saber se ia à Rússia assistir a algum jogo de futebol, mas brincou com Marcelo: "E se Cristiano concorrer contra o presidente?" Marcelo foi rápido na resposta: "Portugal não é os Estados Unidos..."