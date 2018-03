Pub

A obra reúne imagens a preto e branco dos incêndios de 2017 e fotografias a cores de momentos como a visita do Papa Francisco a Fátima

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou hoje o livro "Dois anos depois: Júbilo e Tragédia", que ilustra com imagens de fotojornalistas e dos seus fotógrafos oficiais o segundo ano do seu mandato.

O livro inclui, de um lado, fotografias a preto e branco dos incêndios de 2017 e, do outro, fotografias a cores de momentos como a visita do papa Francisco a Fátima, encontros com pessoas sem-abrigo e visitas a escolas.

"Aqui deixo estas páginas para que não fique esquecido o que de bom, mas também o que de dramático testemunhámos nestes últimos doze meses", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, numa cerimónia de lançamento realizada Sala de Jantar do Palácio de Belém, no dia em que cumpre dois anos de mandato.

Perante alguns dos fotógrafos que cederam imagens suas dos fogos que mataram mais de cem pessoas no ano passado, o chefe de Estado agradeceu-lhes, lembrando que quando visitou os lugares atingidos pelos incêndios fez questão de não ir acompanhado por "nenhum tipo de apoio de filmagem ou de fotografia da Presidência da República".

"Portanto, não tínhamos em arquivo nem uma fotografia das tragédias de junho e de outubro", referiu.

O Presidente da República afirmou que o livro sobre o seu segundo ano em funções junta "o preto e branco da tragédia dos incêndios" e "as cores de júbilo" dos "êxitos coletivos" do país, estas últimas da autoria dos fotógrafos da Presidência da República Rui Ochôa e Miguel Figueiredo Lopes.

Na obra hoje lançada está também "algum texto, apenas das intervenções mais marcantes" dos últimos doze meses, entre as quais declarações ao país sobre os incêndios, os discursos do 25 de Abril e do 05 de Outubro e a mensagem de Ano Novo.

Em 2017, quando cumpriu um ano de mandato, Marcelo Rebelo de Sousa lançou um livro com o título "Um ano depois", com fotografias e textos que registam o seu percurso desde que o anúncio da sua candidatura presidencial.

