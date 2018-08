O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, surpreendeu hoje a organização do Estoril Open com uma visita inesperada e prometeu voltar caso o português João Sousa consiga apurar-se na sexta-feira para as meias-finais.

Conhecido fã de ténis e uma presença habitual no torneio ao longo dos anos, o chefe de Estado enfatizou mesmo a importância para Portugal de ter um tenista luso a progredir no quadro principal e manifestou a sua esperança num grande ano do vimaranense, de 29 anos, no circuito mundial.

"De repente decidi; 'Vamos, mas não digam nada a ninguém". Não disse nada à organização e assisti na bancada, ao lado de uns alemães", referiu Marcelo Rebelo de Sousa, referindo ainda que se João Sousa ganhar estará no Estoril para assistir à meia-final do português no sábado.